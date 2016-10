Martin Seiler (Hrsg.) Wem gehört die Zeit? Innovative Arbeitszeitmodelle in der Praxis 2016. 200 S. Geb. Euro 39,95/Euro (A) 41,10

Unternehmen stehen vor einer großen Herausforderung: Einerseits wollen Arbeitnehmer immer flexibler über ihre Zeit verfügen. Andererseits verlangen Kunden in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung, dass Firmen ihre Serviceleistungen rund um die Uhr erbringen. Ist dieser Zielkonflikt aufzulösen? Drei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen haben den Versuch gewagt und teilen in „Wem gehört die Zeit?“ ihre Erfahrungen mit innovativen Arbeitszeitmodellen.

Junge, gut ausgebildete Fachkräfte wollen heute mehr als einen Dienstwagen. Ihnen geht es um die Chance, beruflichen Erfolg und ein selbstbestimmtes Leben unter einen Hut zu bringen. Flexible

Arbeitszeiten stehen dabei ganz oben auf der Wunschliste. Unternehmen andererseits müssen heute am besten 24/7 kundenorientiert und zuverlässig arbeiten. Ein Dilemma, das Arbeitgeber mit innovativen Arbeitszeitmodellen lösen können. In „Wem gehört die Zeit?“ schildern leitende Manager aus Telekommunikation, Bankwesen und Druckindustrie (Telekom Deutschland, ING Diba, Bertelsmann) ihre Erfahrungen in der praktischen Umsetzung – und verraten damit ihre Erfolgsrezepte und welche Fehler man besser nicht macht.

Herausgeber Martin Seiler (Geschäftsführer Personal der Telekom Deutschland GmbH und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Ausbildung) zeichnet damit ein Bild zentraler Herausforderungen der künftigen Arbeitswelt. Er vermittelt so das nötige Wissen, um innovative Arbeitszeitsysteme erfolgreich umzusetzen. Damit eröffnen sich Unternehmen neue Handlungsoptionen. Beiträge zum aktuellen Stand der Forschung ergänzen die Stimmen der Praktiker. Leser profitieren dadurch von einem umfassenden Wissensaustausch zu einem Thema, das brandaktuell ist und in Zukunft eine immer größere Rolle spielt.

