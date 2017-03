Bayerns Best 50: Bewerben Sie sich!

Ist Ihr Unternehmen in den letzten Jahren überdurchschnittlich gewachsen? Engagieren Sie sich in der betrieblichen Ausbildung? Dann sollten Sie dafür auszeichnen lassen! Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie zeichnet dieses Jahr bereits zum 16. Mal Bayerns wachstumsstärkste mittelständische Unternehmen aus. Der renommierte Preis BAYERNS BEST 50 wird am 27. Juli von der Bayerischen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner im Schloss Schleißheim verliehen. Der Bewerbungszeitraum läuft noch bis zum 24. März.

Anerkennung für starken Beitrag zur Wirtschaftskraft Bayerns

Seit 2002 würdigt das Ministerium mit dem begehrten Preis außerordentliche Leistungen bayerischer Mittelständler, die in den letzten Jahren durch starkes Mitarbeiterwachstum und überdurchschnittliche Umsatzsteigerung von sich hören lassen haben. Darüber hinaus erhalten zwei Unternehmen, die sich in der betrieblichen Ausbildung besonders engagieren, einen Sonderpreis. Die Suche nach Bayerns 50 besten Mittelständlern übernimmt dieses Jahr die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG als unabhängiger Partner des Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie.

Glauben Sie, dass Ihr Unternehmen die Auszeichnung verdient hätte? Dann informieren Sie sich über die Teilnahmebedingungen und bewerben Sie sich noch bis zum 24. März.