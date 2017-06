Technische Unterstützung im Geschäftsalltag

Sie planen für Ihr Unternehmen eine Werksführung oder benötigen für Ihre bevorstehende Konferenz eine Dolmetscheranlage? Sie möchten den Besuch Ihres Museums für die Besucher unvergesslich, angenehm und informativ gestalten? Sie arbeiten als Rettungssanitäter und suchen nach der optimalen Lösung möglichst schnell und effektiv Menschenleben zu retten? Die Lösung für all diese Probleme finden Sie auf Meder-Commtech.de.

Werksführungen praktisch und flexibel

Werksführungen sollen Ihre Kunden oder Lieferanten beeindrucken oder potenzielle Geschäftspartner überzeugen. Um Ihre nächste Werksführung wesentlich lehrreicher und interessanter zu gestalten, bietet MEDER CommTech unkomplizierte und zeitsparende Systeme zur technischen Unterstützung an. Das SmartGuide System von MEDER CommTech kann dazu genutzt werden, die Teilnehmer der Werksführung über den Guide mit Informationen zu versorgen. Außerdem kann die Tour durch das Unternehmen visuell mit Fotos oder Videos aufgebessert werden. Die Teilnehmer können mit Hilfe von festgelegten Routen sogar komplett selbständig auf Entdeckungstour durch das Werk gehen.

Mit dem RescueRadar Menschenleben retten

In Folge von Naturkatastrophen werden häufig Menschen verschüttet oder eingesperrt. Dann kommt es auf jede Minute an. Der RescueRadar kann winzige Bewegungen der Atmung oder des Herzschlags wahrnehmen und verschiedenste Materialien wie Schnee, Stein, Holz und Sand durchdringen. Anhand der Häufigkeit der Atembewegung kann der RescueRadar sogar messen, ob es sich um ein noch lebendiges Objekt handelt. Darüber hinaus kann der RescueRadar auch bei Grenzkontrollen und im Zoll eingesetzt werden, um beispielsweise Container zu überprüfen, damit darin keine Personen oder Tiere illegal transportiert werden.

Dolmetschen leicht gemacht

Wenn Sie eine internationale Konferenz austragen und dabei trotzdem eine Ansprache Ihrer Zuhörer in ihrer Landessprache gewährleisten möchten, dann ist das TourGuide System von MEDER CommTech der ideale Begleiter. Dieser ermöglicht den Rednern fachlich qualitativ hochwertige Beiträge in ihrer Muttersprache zu liefern, die dann von Dolmetschern in die Landessprache der jeweiligen Zuhörer übersetzt werden können. Aufgrund der einfachen Handhabung bietet sich das TourGuide System zur Vermietung an. Sollten Sie das Gerät daher nur zu einem speziellen Anlass benötigen, können Sie es kostengünstig auf Meder-Commtech.de leihen.

Ein unvergesslicher Museumsbesuch

Um den Museumsbesuch Ihrer Gäste zu einem Erlebnis, in einer ruhigen und angenehmen Atmosphäre zu machen, kommt es auf die richtige Technik an. Das TourGuide System ermöglicht effektive und entspannte Gruppenführungen und auch Einzelpersonen können davon profitieren, indem Sie die relevanten Informationen auf Band sprechen und Ihren Museumsbesuchern, gerne auch in mehreren Sprachen, zur Verfügung stellen.

Die Systeme von MEDER CommTech bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, von denen Sie entweder als Käufer oder Mieter profitieren können.

