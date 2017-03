Münchner Gastronomen spenden Trinkgeld für Afrika

Mit jedem Tag spitzt sich die Hungersnot in Afrika weiter zu, Millionen Menschen droht der Hungertod. Eine Gruppe Münchner Gastronomen will dabei nicht tatenlos zusehen und ruft einen Aktionstag für Afrika ins Leben: Am 22. März verzichten sie auf ihr gesamtes Trinkgeld und spenden es stattdessen an die UNICEF-Hungerhilfe in Afrika.

Jägermeister-Erben verdoppeln Spendeneinnahmen

Initiiert wurde die Aktion von Maximilian Strasser, Student der Luft- und Raumfahrttechnik und Servicekraft im Restaurant Elvira in Neuhausen. „Nachdem ich in den TV-Nachrichten gesehen hatte, in welcher prekären Lage sich Länder wie beispielsweise Somalia aufgrund des Klimawandels und der daraus folgenden Dürreperiode befinden, hatte ich spontan vor, mein gesamtes Trinkgeld dieses Tages zu spenden. Gemeinsam kann man jedoch bekanntlich mehr bewegen,“ erklärt er. Unterstützt wird Strasser bei seiner Aktion durch die Hilfsorganisation UNICEF sowie die Jägermeister-Erben Susan und Stefan Findel, die im Rahmen des UNICEF-Projekts „Hunger in Afrika“ jede Spende bis 500 Euro verdoppeln. Auch das internationale Foodservice Network Leader Club International, der Bundesverband mittelständische Wirtschaft München (BVMW) und die Münchner PR-Agentur WORDUP PR stehen Strasser zur Seite.

Weitere Teilnehmer auch spontan willkommen

Am „Spenden-Mittwoch der Münchner Gastronomie“ nehmen bisher zehn Restaurants aus dem ganzen Stadtgebiet teil. Sollten noch weitere Gastronomen Interesse an der Aktion haben, können sie sich der Aktion auch spontan anschließen. Doch nicht zuletzt sind die Münchner Restaurantbesucher gefragt: „Wir sind natürlich überglücklich, wenn die Trinkgelder an diesem besonderen Tag etwas üppiger ausfallen“, so Strasser.

Folgende Restaurants beteiligen sich am „Spenden-Mittwoch“ am 22. März:

Bianchi: Gollierstr. 38, Westend

Burger House: Ismaningerstr. 5, Haidhausen

Cafe Gollier: Gollierstr. 36, Westend

Elvira: Elvirastr. 12, Neuhausen

Hans im Glück: Sonnenstr. 24, Zentrum

Hausfreund: Buttermelcherstr. 17, Gärtnerplatzviertel

Juleps: Breisacher Str. 18, Haidhausen

Madame Hu: Golierstr. 20, Westend

Pescheria: Fraunhoferstr. 13, Glockenbachviertel

Rumi: Dianastr. 1, Lehel

