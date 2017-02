Kreativ und individuell Möbel selbst gestalten – Die neuesten Trends

In den eigenen vier Wänden wollen wir uns wohlfühlen, das Zuhause muss gemütlich und gleichzeitig repräsentativ und funktional sein. Das Heim ist ein Spiegelbild unserer Seele, nirgendwo sonst können wir uns so ausdrücken und wir selbst sein, als in der Privatsphäre. Deshalb ist es enorm wichtig, zu unserem Wesen passende Möbel und Farben für unsere Wohnung zu finden und Fehler bei der Einrichtung zu vermeiden. Dabei sollten wir den Mut haben, eigene Wege zu gehen und nicht aus praktischen Erwägungen heraus unsere Wohnung möblieren und dekorieren, oder weil es im Möbelhaus so gut aussah.

Erfrischend anders – Helle Farben und individuelles Mobiliar

Farben haben bekanntlich eine Wirkung auf unser Befinden. Schon ein neuer Anstrich in ungewohnten Tönen belebt unser Zuhause und unser Gemüt. Wie wäre es mit einem pastelligen Altrosa, der neuen Trendfarbe? Kombiniert mit edlem Grau wertet dies jede Wohnung auf. Hauptsache hell und freundlich, der Alltag ist meist schon trist genug oder zu grell aufreizend, so dass der private Bereich eine Oase der Entspannung sein sollte. Hellblau wirkt beruhigend und lindgrün strahlt sogar eine heilende Wirkung aus. Selbst die Möbel können in fast allen beliebigen Farben und Tönen individuell gestaltet werden. Wie das geht? Mit dem Erfolgskonzept mycs der Berliner Jungunternehmer Christoph Jung und Kachun To.

Mycs steht für individuelles, modernes Wohnen nach eigener Kreation. Bei mycs kann jeder zum Designer werden. Wer also nach dem passendem CD Regal, der individuell erstellten Schrankwand oder nach einem Bürotisch sucht, kann online am Konfigurator sein eigenes Möbelstück maßgerecht gestalten. Das Besondere an dem Konzept, ist, dass die Möbel in traditionellen Manufakturen in Europa gefertigt werden und die Hölzer für das Holzregal oder den Holztisch ausnahmslos aus Europa stammen und FSC-zertifiziert sind. Auch die hochwertigen Öle und Lacke kommen aus Deutschland oder der Schweiz.

Möbel mit Charakter und Geschmack

Hergestellt werden die Möbel mit viel Liebe zum Detail und die Lieferfristen sind kurz. So kann sich jeder das Bücher oder DVD Regal nach Wunsch gefertigt in das Schlaf- oder Wohnzimmer stellen, ohne dass lange nach einem Regal mit den richtigen Maßen gesucht werden muss. Vor allem sind es keine ‚Möbel von der Stange‘ sondern nach eigenem Modell gefertigt, wodurch sich ein gewisser Stolz und eine emotionale Bindung dazu ergibt.

