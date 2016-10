Interaktive Bayernkarte für Investoren

Unternehmer können ab sofort eine interaktive Kompetenzkarte der bayerischen Regionen nutzen. Auf dieser sind Informationen zu regionalen Branchenschwerpunkten in Bayern abrufbar. Sie wurde im Vorfeld der ExpoReal auf der Website von Invest in Bavaria, der Ansiedlungsagentur des Freistaates Bayern, freigeschaltet.

Wirtschaftsministerin Aigner hält dies für ein bewährtes Mittel zur Veranschaulichung: „Regionale Kompetenzen sind im Standortmarketing und bei der konkreten Investorenbetreuung ein wichtiges Argument. Bayern ist in vielen Bereichen Weltspitze. Mit dieser interaktiven Karte wird es uns noch besser gelingen, diese Informationen in anschaulicher Form an die richtigen Zielgruppen zu bringen.“

Außerdem sei die Karte ein „hervorragendes Instrument, die Vielzahl an herausragenden regionalen Kompetenzen und die innovative Kraft Bayerns umfassend darzustellen“, so Aigner.

Tausende Bildungseinrichtungen und Unternehmen mit Standorten vermerkt

Die Karte wurde im Auftrag von Invest in Bavaria entwickelt und bildet sowohl Kompetenzen und Standorte von Unternehmen, Clustern, Universitäten und Hochschulen als auch universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen ab. Auch infrastrukturelle Informationen sind in der Karte enthalten.

„Die Karte ist ein hervorragendes Tool, branchenspezifische Informationen in den bayerischen Regionen zu bündeln und Investoren gezielt über potenzielle Partner zu informieren“, so die Ministerin weiter. Darüber hinaus soll die Karte auch Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung einen Überblick über regionale Kompetenzen und Branchenschwerpunkte bieten.

Speziell zur Expo-Real wurden über 70 Gewerbeflächen und Immobilien dargestellt, die sich insbesondere für die Projektentwicklung eignen. Damit sollen in den bayerischen Regionen unter anderem neue Ansiedlungsprojekte angestoßen werden.

Die interaktive Kompetenzkarte von Invest in Bavaria ist unter folgendem Link abrufbar:

www.invest-in-bavaria.com/info-center/interaktive-karte.html