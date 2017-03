Innovationspreis-IT 2017: Interview mit Gewinnerin Sigrid Hauer

Frau Hauer, Ihr Produkt ist Sieger beim INNOVATIONSPREIS-IT 2017. Können Sie uns Ihre Lösung in drei prägnanten Sätzen beschreiben?

INSiRA© von EBH ist ein toolbasiertes System, mit dem Unternehmen die Kommunikationsqualität ihrer Projektorganisation analysieren und nachhaltig verbessern können. Das geht über reine Methoden- und Prozessoptimierung hinaus und nimmt auch die dynamischen Aspekte der Projektarbeit mit auf. Anhand von Kennzahlen und der Auswertung eines Fragenkatalogs erhalten der Berater und das beauftragende Unternehmen schnelle und direkte Maßnahmen, die zu einer Steigerung von Qualität und Effizient in der Projektabwicklung führen.

Was ist aus Ihrer Sicht das Innovative an Ihrer IT-Lösung?

Wir bieten mit INSiRA© ein nachhaltiges Tool, um auch verstecktes Wissen einer Projektorganisation zu nutzen. Die Verbindung zwischen qualitativen Methoden – wie Wissensmanagement und Business Storytelling – mit der quantitativen Analyse einer Organisation bieten herkömmliche Modelle in dieser Form nicht. Mit einer durchgängigen Analyse, die quantitative und qualitative Faktoren der Projektorganisation untersucht, erhalten Unternehmen ein schnelles und umfassendes Feedback über die Stärken (und Schwächen) ihrer Projektorganisation.

Warum braucht ein Unternehmen eine Lösung wie Ihre und welche Vorteile bietet sie mittelständischen Unternehmen?

In Unternehmen wird projektorientiertes Arbeiten immer wichtiger. Um Projekten zum Erfolg zu verhelfen, ist oft weniger ein korrekter Einsatz von Methoden als das Meistern von dynamischen Situationen und kommunikativen Herausforderungen ausschlaggebend. Genau diesen kritischen Erfolgsfaktor unterstützt INSiRA© nachhaltig. Kostentreiber in Projekten sind oft z.B. die versteckten oder ungeplanten Kosten eines Projektes. Dazu gehören z.B. ineffiziente Meetings, unerwartete Ressourcenengpässe und unklare Kommunikationswege in der Organisation. Mit einer Analyse der Projektorganisation in Bezug auf Kommunikationsstärke und effiziente Projektabwicklung können Kunden Budgetüberschreitungen erheblich eindämmen, weil wir mit der Analyse eine Sensibilisierung für diese „unsichtbaren Kosten“ schaffen.

Wie lange dauerte die Entwicklung Ihrer innovativen Lösung und planen Sie weitere Optimierungsmaßnahmen?

In die Entwicklung von INSiRA© ist im Verlauf von etwa fünf Jahren die Erfahrung von zusammengenommen 100 Jahren Erfahrung aus unterschiedlichsten Projekten analysiert und verarbeitet worden. Wir planen, das Modell für Branchen, Projekttypen und unterschiedliche Projektmanagement-Methoden weiter auszubauen. Wir meinen: Im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt ist der Mensch und der Anspruch an eine sorgfältige, kommunikationsorientierte und wertebasierte Projektarbeit ausschlaggebend. Das unterstützen wir mit INSiRA©. Wir bieten INSiRA© deshalb auch als Lizenzmodell für Berater an, nachdem sie eine entsprechende Qualifizierung bei uns absolviert haben.

Über Sigrid Hauer, Geschäftsführerin EBH GmbH:

Sigrid Hauer ist Wirtschaftsinformatikerin und Projektmanagerin. Ihr besonderer Schwerpunkt ist die Kommunikation in Projekten und der Einsatz von Storytelling für Unternehmen, Berater und Trainer. Ihr Fokus liegt darauf, in Projekten nicht nur die messbaren Faktoren zu analysieren und zu verbessern, sondern vor allem die Kommunikation in Teams auf den Prüfstand zu stellen. Mit ihrem selbst entwickelten Analysetool INSiRA© untersucht sie die Qualität der Projektorganisation eines Unternehmens und verbessert den Umgang der Teilnehmer untereinander. Denn nur, wenn Kommunikation in Projektteams wirklich funktioniert, können gemeinsam auch hochwertige Ergebnisse erarbeitet werden.

Über die EBH GmbH:

EBH berät seit 1988 namhafte Unternehmen in Führung und Projektmanagement. Gegründet 1988 in Konstanz am Bodensee, ist das Familienunternehmen seit 2002 in München ansässig und wird mittlerweile in zweiter Generation von der Geschäftsführerin Sigrid Hauer geleitet. Das Portfolio umfasst Beratung rund um Themen von Führung und Optimierung, Projekt-Coachings sowie Trainings im Bereich Führung, Projektmanagement und Kommunikation. Sigrid Hauer und ihr Beraterteam begleiten Projekte bei allen methodischen und kommunikativen Anforderungen. Sie setzen dabei auf den Einsatz von Storytelling und das selbst entwickelte Diagnosetool INSiRA©, das die Performance von Projekten misst und die individuellen Erfolgsfaktoren und kritischen Stellschrauben von Projektorganisationen transparent macht.

Also published on Medium.