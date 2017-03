funkschau und BVMW Bayern laden zur CeBIT

Auch in diesem Jahr Treffpunkt der ITK-Branche: Die CeBIT (Foto: Deutsche Messe)

Ende März öffnet die CeBIT wieder ihre Tore und zeigt, wie der digitale Wandel den Markt und die Gesellschaft verändert. Mit funkschau und BVMW erhalten Sie freien Eintritt zur Leitmesse der Digitalisierung.

Künstliche Intelligenz, humanoide Roboter, Virtual Reality: Neue Technologien verschieben im Zuge der Digitalisierung immer stärker die Grenzen des Machbaren und formen Geschäftsmodelle und ganze Wirtschaftszweige neu. Für Unternehmen bedeutet das vor allem eines: Herausforderung. Die neuen Technologien entwickeln sich rasend schnell. Wer hier am Ball bleiben und nicht vom Wettbewerb abgehängt werden will, muss Unternehmensprozesse teils gänzlich überdenken und anpassen. Besonders der Mittelstand ist gefordert. Gleichzeitig haben Unternehmen aber enorme Chancen, sich über die Digitale Transformation neu zu erfinden und das eigene Geschäft gewinnbringend weiterzuentwickeln.

Doch wie kann die Digitalisierung der eigenen Strukturen und Prozesse gelingen? Der digitale Wandel ist oft noch sehr abstrakt, eine allgemeingültige Strategie und Blaupause über verschiedene Branchen hinweg kaum vorhanden. Umso wichtiger sind praxisnahe Beispiele, die aufzeigen, was aktuell möglich ist.

„Die CeBIT macht die Digitale Transformation erlebbar – in diesem Jahr mit so vielen konkreten Anwendungsbeispielen wie noch nie“, gibt Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe, gegenüber funkschau einen Vorgeschmack auf die kommende CeBIT. Ob Drohnen, Virtual Reality, Cloud, Big Data, Industrie 4.0 oder die voranschreitende Vernetzung der verschiedensten Geräte, die Leitmesse der Digitalisierung bietet vom 20. bis zum 24. März einen breitgefächerten Einblick in die vielen Facetten des digitalen Wandels und soll als Inspirationsquelle für Unternehmen jeder Branche dienen.

Sie wollen die CeBIT besuchen und digitalen Szenarien selbst erleben? Bereitgestellt von der Deutschen Messe bietet funkschau in Zusammenarbeit mit dem BVMW Interessierten ein kostenfreies Wochenticket für die CeBIT 2017. Schicken Sie zu diesem Zweck einfach eine Mail an leseraktion@funkschau.de

Weitere Informationen über das Programm der CeBIT erhalten Sie auf funkschau.de

Autor: Stefan Adelmann

