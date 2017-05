BVMW erweitert Mittelstandsallianz auf über 500.000 Unternehmen

Unterzeichnung in Berlin: Der Bund der Steuerzahler wird Mitglied in der vom BVMW initiierten Mittelstandsallianz (Foto: BVMW)

Wie am Abend bekannt wurde, haben der Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V. (BVMW) und der Bund der Steuerzahler heute in Berlin eine Kooperation besiegelt. Der Bund der Steuerzahler, vertreten durch den Präsidenten Rainer Holznagel und Mario Ohoven, Präsident des BVMW, unterzeichneten eine Zusammenarbeit in der BVMW Mittelstandsallianz. Damit spricht der BVMW über seine Mittelstandsallianz jetzt für rund 520.000 kleine und mittlere Unternehmen. Bisher waren über die Mitglieder dieser Allianz rund 280.000 Unternehmen zusammengeschlossen.

Die im Jahr 2013 gegründete Mittelstandsallianz vereint mittelständisch geprägte Branchenverbände, die sich unter dem Dach des BVMW gemeinsam für eine mittelstandsfreundliche Gesetzgebung einsetzen. In der Verbändelandschaft ist dieser Zusammenschluss einzigartig. Die Teilnehmer der Mittelstandsallianz eint der Wille, die für den Mittelstand dringenden Themen mit einer Stimme in die Politik zu tragen.

https://www.bvmw.de/mittelstandsallianz/die-mittelstandsallianz.html

Weitere Details in Kürze

