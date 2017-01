Bayern glänzt durch Erfindungsreichtum

29 Prozent aller deutschen Patentanmeldungen stammen aus Bayern. Diese Zahl veröffentlicht der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) in der dritten Ausgabe des Reports „Patente in Bayern“, der die aktuellen Statistiken aus dem Jahr 2015 zusammenfasst.

Insgesamt wurden demnach 2015 in Bayern 13.744 Patente veröffentlicht. Damit bleibt der Freistaat weiter der Spitzenreiter bei Patentanmeldungen. Bei der letzten Erhebung lag der Anteil Bayerns an den deutschen Patenten noch bei 26 Prozent. Er hat sich also nochmal um drei Prozent auf nun 29 Prozent aller deutschen Patente erhöht.

Investitionen bilden Grundlage für Erfindungsreichtum

Ein Grund für die hohe Zahl an Patenten liegt auch in der Investitionsfreudigkeit der Unternehmen. „Pro Jahr investieren die bayerischen Unternehmen rund 12 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Deshalb verfügt unsere Wirtschaft über eine außerordentlich hohe Innovationsfähigkeit“, erklärt BIHK-Hauptgeschäftsführer Peter Driessen.

Nur in Baden-Württemberg sind diese Ausgaben noch höher. Um die Unternehmen in der betrieblichen Forschung und Entwicklung zu unterstützen, fordert der BIHK eine steuerliche Forschungsförderung.

Bayern übertrifft laut dem Report den Bundesdurchschnitt an Patentanmeldungen im Verhältnis zu Wirtschaftskraft, Einwohnerzahl und Unternehmenszahl. Nach dessen Berechnungen sind die Bezirke Mittelfranken, Oberfranken und Oberpfalz sogar doppelt so stark wie der Bundesdurchschnitt.

Die meisten bayerischen Patentanmeldungen kommen aber nach wie vor aus Oberbayern. Sie machen 44,3 Prozent aller bayerischen Patente aus. Dadurch gehört Oberbayern zu den Regionen Deutschlands mit den meisten Patentanmeldungen. Wie aus dem Report der IHK für München und Oberbayern hervorgeht, wurden dort 2015 insgesamt 6.082 Patente veröffentlicht. Damit steht Oberbayern alleine für rund 13 Prozent aller deutschen Schutzrechte.

Bayern auch führend bei neuen Technologien

Am meisten Patente melden die bayerischen Unternehmen in den Technologiebereichen „Halbleiter“, „Fahrzeugbau“ sowie „Medizintechnik“ an. Betrachtet man die bayerischen Anteile aller Patente in Deutschland, steht mit 60,5 Prozent der Bereich „Ventiltechnik“ an der Spitze, gefolgt von den Bereichen „Wellen und Kugellager“ (53,4 Prozent) und „Halbleiter“ (47,7 Prozent).

Zu den Technologiebereichen, die erstmals stark vertreten bei den bayerischen Patentanmeldungen sind, gehören auch hochinnovative Forschungsfelder wie alternative Antriebe und autonomes Fahren.