BVMW Bayern auf Digital Transformation Convention

Innovation, digitale Transformation und Fortschritt sind zentrale Themen, denen sich der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) verschrieben hat. Auf regionaler Ebene liegt dem BVMW besonders die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen am Herzen. Im Oktober war der BVMW deshalb als Kooperationspartner auf der großen Fachtagung „Digital Transformation Convention“ mit seinem bayerischen Landesverband vertreten.

Auf der Veranstaltung im ehemaligen Kohle-Bunker in München stellte Achim von Michel, Pressesprecher und Landesbeauftragter für Politik des BVMW Bayern, den bayerischen Landesverband kurz vor.

Starkes Netzwerk für starken Mittelstand in Bayern

Der Freistaat verfüge als eine starke Wirtschaftsregion auch über einen dementsprechend kraftvollen Mittelstand, so von Michel. Deshalb finden sich zahllose kleine und mittlere Unternehmen in Bayern, die vom umfassenden Unternehmernetzwerk des BVMW in Bayern profitieren könnten.

Der BVMW sei nämlich nicht nur der Interessensvertreter des Mittelstandes, sondern wirke auch als Impulsgeber und Kooperationspartner bei vielen Veranstaltungen zur besseren Vernetzung des Mittelstandes mit, erklärt Achim von Michel in einem kurzen Video zur „Digital Transformation Convention“. Bei der Digitalisierung den Menschen beim Treffen der richtigen Entscheidung zu helfen und ihnen so zur Seite zu stehen, gehöre überdies zu den Prioritäten des Verbandes.

Fokus auf geistigem Eigentum, Cyber und Gesundheit

Daneben hat von Michel mit dem bayerischen Landesverband einen Fokus auf den Gebieten der Cybersicherheit, der Gesundheitsförderung in Unternehmen sowie dem Schutz von Innovationen durch Patent- oder Markenrechte gelegt. So wird vom bayerischen Landesverband beispielsweise das Projekt „Gesunder Mittelstand (GeMit)“ angeboten, in dessen Rahmen kleine Unternehmen die Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter vorantreiben können. Fachvorträge und Informationsveranstaltungen des BVMW Bayern zum Schutz von geistigen Eigentum machen außerdem die komplexe Welt der Schutzrechte leichter verständlich.

Matthäus Hose zeigt sich über die gelungene Kooperation mit dem BVMW erfreut. Der Verlagsleiter des BVMW-Mitglieds der WEKA Fachmedien GmbH, dem Veranstalter der „Digital Transformation Convention“, betont dabei auch die Synergieeffekte mit dem BVMW beim Thema Digitalisierung.

Das Video dazu finden Sie hier.

(Visited 1 times, 1 visits today)